محافظ جنوب سيناء يبحث مع المجموعة الاقتصادية عددا من الموضوعات المالية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

بحث اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المالية، منها الارتباطات المالية والمستحقات للمشروعات، كما بحث مشروعات الإسكان الجديد بالمحافظة، وتم استعراض عددا من المشروعات التي سيتم افتتاحها في ذكري تحرير سيناء أواخر الشهر الجاري.



وتم خلال الاجتماع عرض نسب تنفيذ المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 والتي بلغت نسب تنفيذها 80 %.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومدير عام الاسكان، ورئيس قطاع مياه الشرب، ومدير الشؤون المالية ، والشؤون القانونية والطرق، ,والبيئة,، والاستثمار ، والتخطيط العام، والحسابات ، والموارد البشرية، و مركز معلومات شبكات المرافق ، والمعنيين.

كما استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الشيخ احمد سيف رويضي شيخ قبيلة الأحيوات ومدير احد المشروعات الخدمية برأس سدر، لك في اطار تشجيع ابناء المحافظة من الشباب وخاصة العاملين في مجال الفنادق والمشروعات التي تستوعب عمالة وتوفر فرص العمل.

ورحب المحافظ بالشاب أحمد سيف متمنيا له التوفيق وان يحقق العديد من النجاحات في عمله.

من جانبه هنأ الشيخ احمد سيف محافظ جنوب سيناء، وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بشهر رمضان الكريم وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله ان يعيده علي الشعب المصرى عامة وشعب جنوب سيناء خاصة بالخير واليمن والبركات.

وفي سياق متصل هنأ الشيخ احمد سيف محافظ جنوب سيناء لحصوله علي الجائزة الذهبية " رجل العام""AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي، مثمنا جهود المحافظ الدؤوبة للحصول علي تلك الجائزة التي سيكون لها مردود ايجابي دولي ويساعد في تنشيط السياحة بالمحافظة



محافظ جنوب سيناء يبحث مع المجموعة الاقتصادية (2)