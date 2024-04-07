محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، رافقه نائبه محمد موسى، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، عواطف طاحون رئيس حى شرق شبين الكوم، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والرصف بمدخل قرية الراهب بإجمالى 3350 م مسطح وبتكلفة 3 مليون جنيه، تنفيذ مديرية الطرق، وذلك ضمن اعتمادات رد الشئ لأصله التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف المتكاملة بمدخل الوحدة الصحية بطول 250 م ومدخل المقابر بطول 120م، استمع لشرح تفصيلى من مدير مديرية الطرق عن المراحل التنفيذية لأعمال التطوير بالشوارع من فرد الطبقة السطحية وتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة والتى تضمنت قطع الفرمة وتركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى، مضيفاً أنه جار استكمال رصف طريق كفر المصيلحة – الراهب لخدمة سكان المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب، ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التى تساهم فى رفع الوعى القومى لدى المواطنين، تابع المحافظ أخر المستجدات الإنشائية لمشروع مكتبة مصر العامة المقامة على مساحة 795م2 بكفر المصيلحة بحى شرق شبين الكوم، حيث جارى تجهيز أعمال صب سقف الدور الثالث، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل للبدء فى أعمال التشطيبات، كون المكتبة منارة ثقافية وفنية وعلمية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.