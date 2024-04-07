محافظ الغربية يتابع سير الأعمال بمحور النعناعية بكفر الزيات.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته الصباحية، سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية، حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم فرد التربة الزلطية أسفل طبقة السن بمحور كفر الزيات.

وكان قد عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً برؤساء مراكز حي أول وثان ومركز طنطا ومديري الإدارات المعنية في الديوان العام ، لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات بمركز ومدينة طنطا، مؤكدا استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



