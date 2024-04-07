محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400 متر وعرض 15 متر موجها المحافظ مديرية الطرق ومركز ومدينة طنطا بتوسعة الطريق وعمل أرصفة موحدة بطول الطريق ونقل أعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات واستغلال المساحات الفارغة لإقامة ساحات انتظار للمستشفى ومركز الشباب، كما أكد المحافظ على استمرار أعمال نظافة الطريق السريع ورفع كافة الإشغالات أمام قرية شبرا النملة.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100 م وعرض 6 م، حيث وجه محافظ الغربية بالالتزام بخط التنظيم وإزالة كافة العوائق ونقل أعمدة الإنارة والسلالم المتعدية على الطريق وتجميل الطريق وزرع أشجار للزينة.

كما تابع المحافظ رصف شارع داير الناحية بقرية كفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100 م وعرض 8 م مؤكدا على تكثيف الأعمال للانتهاء من الطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة استكمال أعمال رصف طريق ترعة البتانونية عزبة شعبان والذي يخدم قرى برم وشقرف بطول 650 متر وعرض 8 أمتار، وشدد المحافظ على إزالة كافة المعوقات وسرعة إنجاز الأعمال.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال توسعة كوبري سكة المحلة من الكورنيش وأعمال توسعة كوبري قحافه حيث تم تركيب الكمرات الحديد ووضع جزء من الصاج، واستمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع "الإسكندرية القاهرة" الزراعي، بطول 700 متر وعرض 18 مترا وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية ترعة جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروري سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق حيث يتم اعمال التطهر كما تم وضع 500 م مواسير والتغطية بالخرسانة والردم بالرمال.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بمحور طريق محلة منوف والذي يربط الطريق السريع بمجمع كليات طنطا بطول 2 كيلو وعرض 20 مترا.