مجازاة مسئولين بمستشفى مشتول السوق خلال زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء نائب مدير مستشفي مشتول السوق المركزي، ومجازاة عدد من الأطقم الطبية، لعدم تمركزهم ومتابعة العمل داخل قسم الطوارئ.

جاء ذلك عقب قيامه بالمرور المفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزي، خلال الفترة المسائية قبل موعد الإفطار وآذان المغرب بدقائق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وأثناء مروره على قسم الاستقبال والطوارئ، تلاحظ عدم كفاية الأطباء بالقسم، وعدم تواجد كاتب الاستقبال، وعدم تمركز جميع أفراد هيئة التمريض المكلفين بالنوبتجية داخل القسم، كما تبين عدم تواجد المدير المناوب، وعلى الفور وجه وكيل الوزارة باستدعاء الفريق الإشرافي بالمديرية، وفريق طبي لسد العجز، مقرراً ندب المدير المناوب وكاتب الاستقبال خارج المستشفى وتوزيعهما حسب حاجة العمل، كما قرر ندب مشرفة قسم الاستقبال لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنظيم العمل وتمركز هيئة التمريض بالقسم، خارج المستشفى وتوزيعها وفقاً لحاجة العمل، وكذلك إعفاء نائب مدير المستشفى من مهامه الإشرافية، والذي كان مكلفاً بالقيام بتيسير أعمال مدير المستشفى، نظراً لحصول المدير على إجازة رسمية.

كما قرر "مسعود" أيضاً خصم حافز الإشراف لمدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية لحين إشعار آخر، مع تكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية، بالمرور المكثف على المستشفى خلال الفترات الصباحية والمسائية، وعرض تقرير يومي بالمرور وما بها من سلبيات وايجابيات، وبالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.