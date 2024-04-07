كوريا الجنوبية: مستوى قياسى للتصويت المبكر فى الانتخابات البرلمانية

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أعلنت هيئة مراقبة الانتخابات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية، خلال اليومين الماضيين وصلت إلى رقم قياسي مرتفع جديد بلغ 31.28%.



وأوضحت الهيئة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن نحو 6.9 مليون ناخب أو 15.61% أدلوا بأصواتهم أمس الأول /الجمعة/ "اليوم الأول للتصويت المبكر"، وهو رقم قياسي لليوم الأول للتصويت.



وأشارت إلى أن ما مجموعه 13 مليونا و849 ألفا و43 ناخبًا من أصل 44 مليونا و280 ألفا و11 ناخبًا لهم حق التصويت أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يوم 10 أبريل الجاري، في 3 آلاف و565 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة الإقبال على التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية 30% منذ أن أدخلت كوريا الجنوبية نظام التصويت المبكر في عام 2014، حيث بلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2020، 26.69%.