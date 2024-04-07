كوثر الكفراوى فنانة تشكيلية من دمياط تجيد رسم الشخصيات العامة والكرتونية

دمياط ـ معتز الشربيني

كوثر الكفراوى فتاة دمياطية في العقد الثاني من العمر، فنانة تشكيلية درست باحدي مدارس التعليم الفني قسم التريكو، ولكنها تهوي رسم الشخصيات العامة والرسوم الكرتونية.

"اليوم السابع" التقى كوثر الكفراوى واستمع إلي مشوارها الفنى، وقالت: بدأت الرسم من عمر 9 سنوات بتشجيع من أسرتي بعد أن لاحظت الأسرة موهبتي وحب الرسم علي الحائط، وكذلك معلمة التربية الفنية بالمرحلة الابتدائية التي كانت تستعين بي لرسم الجداريات وتجميل المدرسة.

وأضافت ابنة دمياط: حاولت تطوير موهبتي من النت ولكن لم أتمكن جيدا من التجاوب مع دروس النت، وخضت تجربة تدريب نفسي وتطوير ذاتي ودخلت مرحلة رسم الشخصيات العامة والرسوم كرتونية خاصه في شهر رمضان ورسمت الشخصيات الدينية المشهورة مثل الشيخ عبد الباسط ، والنقشبندي ،متولي الشعراوي ، الحصرى.

وأضافت الفنانة التشكيلية: عملت صفحة علي النت وعرضت بعض الشخصيات وأعمالي وتفاعل معي كثير من الناس واستفدت من التعليقات،واسخدمت القلم الرصاص واللحم والوان الاكليرك ،وبودرة الذهب، وشاركت في عدة معار ض منها معرض بقصر ثقافة الانفوشي، المكونات الدولي لرواد الفن التشكيلي ،معرض مكتبة مصر العامة.

وأشارت كوثر الكفراوى: أتمني عمل معرض خاص بي يضم أعمالي الفنية، ووجهت الشكر لكل من وقف بجانبها وساندها في مشوارها الفني سواء بالكلمة الطيبة أو بالدعم المعنوى.



الشيخ النقشبندي



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