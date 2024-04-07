كثرة النزيف عرضت ابن أحمد ماهر بمسلسل صيد العقارب لغيبوبة.. اعرف أنواع الغيبوبة

كتبت فاطمة ياسر

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث انهار "حسن ضرغام" أحمد ماهر، بعد علمه بإصابة ابنه "مصطفي" محمد على رزق بطلق نارى ودخوله المستشفى.



وتحدث "ياسين" محمد علاء مع الطبيب المعالج لـ "مصطفى" وأخبره بأن حالته حرجة خاصة بعد تعرض لنزيف الكثير من الدم، ودخل فى غيبوبة بسبب توقف عضلة القلب، وسيتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، والشفاء من عند الله.



وحول ذلك يقدم اليوم السابع لقرائه أبرز وأهم أنواع الغيبوبة وفقا لتصريح خاص من الدكتور إبراهيم حامد استشاري المخ والأعصاب في كلية طب سوهاج، أبرز أنواع الغيبوبة، وكيف تؤثر علي الصحة العامة، ومنها:



-الاعتلال الدماغي يسبب غيبوبة لأنه يؤثر علي عمل المخ، ويبداء بالهذيان، والتعرض وزيادة ضربات القلب، والسبب في الدخول للغيبوبة يرجع إلي عدم وصول الأكسجين للمخ، والسبب في هذا توقف النفس، أو توقف عضلة القلب، إنخفاض ضغط الدم، الاختناق الشديد، ونوبات الربو الشديدة.



-التعرض لغيبوبة بسبب مرض السكر، حيث يؤدي الارتفاع الحاد أو الانخفاض الحاد في مستويات السكر في الدم إلى الغيبوبة.



-حدوث تورم أو نزيف في المخ، يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالغيبوبة، فحدوث تورم الدماغ أو النزيف بسبب الإصابات المباشرة للرأس، أو بسبب نقص الأكسجين، أو اضطراب الهرمونات أو ارتفاع ضغط الدم الشديد، أو سرطان المخ، وهنا يزداد فرص الإصابة بالغيبوبة.