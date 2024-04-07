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فتح باب الترشح لعمادة كلية التجارة بجامعة بنها.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 أبريل 2024 12:33 م
فتح باب الترشح لعمادة كلية التجارة بجامعة بنها.. اعرف التفاصيل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لعمادة كلية التجارة، وذلك بدأ من يوم الإثنين الموافق 15/04/2024، حتى يوم الأحد الموافق 21/04/2024، في مقر الجامعة طرف مكتب رئيس الجامعة.

وكشفت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها، أنه يتقدم المترشحون بأوراق ترشحهم من 5 نسخ، أصل و4 صور، متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح، وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

كما يلتزم المتقدم، بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص، وعلى من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية.. https://bu.edu.eg/BUNews/27129

 







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