غارات إسرائيلية على البقاع فى لبنان.. فيديو

أحمد علوى

قال مصدران أمنيان لبنانيان إن إسرائيل نفذت غارات على منطقة البقاع اللبنانية في ساعة متأخرة السبت، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

ووفقا لسكاى نيوز، أضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد.

🔻 قصف إسرائيلي على بعلبك و البقاع في العمق اللبناني



يا صاحب الرمان

يا أمير النحل و الدبابير pic.twitter.com/wYyO8zlgrA — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) April 6, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للغارات الإسرائيلية على البقاع.

وكان حزب الله وحركة أمل قد أعلنا مقتل ستة من عناصرهما الجمعة في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويتواصل تبادل القصف اليومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وأعلن حزب الله شن 9 هجمات الجمعة ضد مواقع للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

ويقول حزب الله إنه يشن هجمات دعما لحماس في حربها ضد إسرائيل في غزة، وإنه يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.