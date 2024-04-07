عملية منظار لاستئصال ورم بالبنكرياس تجرى لأول مرة بمستشفيات جامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجح فريق طبي من أمهر الجراحين بمستشفى جامعة قناة السويس في إجراء عملية لاستئصال ورم من البنكرياس لإحدى المرضي بالمنظار ودون تدخل جراحي.

استقبلت مستشفيات جامعة قناة السويس مريضة تبلغ من العمر 37 عاما بعيادة الجراحة تعانى من ألم بالبطن وصفراء انسدادية، وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار بتحضير المريضة لإجراء عملية ويبل وهى استئصال رأس البنكرياس الذى يحتوى على الورم واستئصال الاثنى عشر بالكامل وأيضا تم استئصال الحويصلة المرارية والقناة المرارية وجزء من المعدة وجزء من الأمعاء الدقيقة حوالي 10سم تقريبا.

كما قام الفريق الطبي بعمل ثلاث وصلات الاولى بين القناة المرارية والأمعاء، الثانية بين البنكرياس المتبقي والأمعاء، الثالثة بين المعدة والأمعاء، والمريضة الان بحالة جيدة ومستقرة.

وحرص الطاقم الطبي بقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي على تقديم الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي للتوجيه المستمر والمتواصل بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة بالمستشفيات الجامعية.

وترأس الفريق الطبي كل من الدكتور أحمد حسن استاذ مساعد الجراحة العامة و الفريق المساعد ضم كل من الأطباء محمود النجار مدرس الجراحة العامة، و احمد عبدالحميد مدرس مساعد الجراحة العامة، محمود سعد طبيب مقيم الجراحة العامة، محمود ابراهيم طبيب مقيم الجراحة العامة كما ضم فريق التخدير كل من الدكتور إسلام جمال مدرس التخدير والعناية المركزة، الفريق المساعد، و هدير مختار مدرس مساعد التخدير، و ياسمين جاويش مدرس مساعد التخدير، و نور رأفت مدرس مساعد التخدير، و عماد على طبيب مقيم التخدير، و احمد شيرين طبيب مقيم التخدير.

