ضبط 5 أشخاص من بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج، بين طرفين من بينهم نجار مسلح مصاب بجرح طعنى بالصدر وعاطل بجرح قطعى وفران مصاب بكدمه بفروة الرأس تم ضبط المتهمين وتم الفصل بين الطرفين وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة بين " طرف أول " عمرو ر ع ا 35 سنة نجار مسلح مصاباً " بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري " ونجل عمومته محمد ا ش م 25 سنة عاطل مصاباً " بجرح قطعي باليد اليمني " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام.

وبين " طرف ثان " إسلام ا ع م 21 سنة ميكانيكي، وشقيقيه عماد ا ع م 21 سنة فران مصاباً " بكدمة بفروة الرأس " وزياد ا ع م 19 سنة طالب الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.