اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط

الأحد، 07 أبريل 2024 11:31 ص
ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول (5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية) ، طرف ثان (5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية) .. بسبب خلافات الجيرة الزراعية تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة (12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية ، 4 بنادق خرطوش"- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).







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