"صحة الإسكندرية" تفتتح وحدتين للأسنان بمركز أبحاث سموحة

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عيادة جديدة بها وحدتين أسنان بقسم العلاج التحفظي وعلاج الجذور بمركز أبحاث الأسنان بسموحة.

وتفقدت وكيل الوزارة خلال الزيارة الخدمات المقدمة بالمركز من خلال العيادات الخارجية لتقديم خدمات الكشف والغرس والحشو وعيادة الاطفال، وكذلك الصيدلية و أثنت على الخدمات المتميزة المقدمة بالمركز للكبار و الأطفال المترددين على المركز من محافظات الإسكندرية و البحيرة ومطروح.



وأوضح الدكتور أشرف سليم مدير ادارة طب الأسنان ان المركز يقدم عدة خدمات مميزة في مجال طب الأسنان من خلال 10 أقسام مختلفة ويتميز بوجود قسم التقويم والتركيبات الثابتة وباثولوجيا الفم والغرس.

وأضافت الدكتورة هالة صلاح الدين مديرة المركز انه بعد اضافة وحدتين الاسنان فى قسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور اصبح عدد الوحدات الاسنان بالقسم 8 وحدات وبالمركز 36وحدة اسنان بمختلف الأقسام و انه قد تم مؤخراً اعتماد المركز فى الزمالة التخصصيه فى قسم الاطفال وقسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور وقسم التركيبات الثابتة والمتحركة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتورة أشرف سليم مدير ادارة طب الاسنان و الدكتورة هالة صلاح مديرة المركز و وفد من ادارة الأسنان و الدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.