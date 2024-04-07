شمال سيناء تعلن تفاصيل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء تفاصيل استعدادتها لاستقبال عيد الفطر، وتضمنت رفع حالة الاستعداد والطوارئ وضخ كميات من المواد البترولية وتجهيز ساحات الصلاة وتكثيف الرقابة التموينية علي الأسواق.

وترأس اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء اجتماعا للجهاز التنفيذي للمحافظة تم خلاله مراجعة استعدادات مختلف مديريات الخدمات والإدارات المركزية بالمحافظة لعيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور الأستاذ عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المركزية، على ضرورة استعداد كل جهة للعيد.

وأعلن الغندور على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

ووجه الغندور بتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد في مختلف مدن المحافظة بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والصحة والحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجالس المدن.

وشدد الغندور على ضخ كميات إضافية من المواد البترولية والمواد الغذائية والسلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجان للمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الادمي، بجانب استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع استمرار عمل المخابز.

ووجه الغندور بتكثيف الحملات لرصد التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، ومنع أي تعديات وازالتها في المهد، بجانب تكثيف الحملات المرورية ومتابعة مواقف السيارات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة الركوب المعتمدة.

وأكد الغندور على رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الادوية والامصال اللازمة والتأكد من وجود الأطباء خلال فترة العيد، بجانب التنبيه علي الحماية المدنية اللازمة للجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة، واستمرار اعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة وتوفير عمال انقاذ علي الشواطئ .



