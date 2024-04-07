سلع تراجعت وارداتها فى شهر يناير الماضى.. تعرف عليها

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى، والذى سجل 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.32 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 37.2٪.

وتشير البيانات إلى مجموعة من السلع التي ساهمت في تراجع واردات مصر خلال يناير الماضي، ومن بينها واردات القمح وتراجعت بنسبة 41.8%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، ثم أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9%، وأخيراً واردات الذرة بنسبة 15.1%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال نفس الشهر، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 60.8%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، ثم واردات الغاز الطبيعى بنسبـة 20.9٪ ، وأخيراً الواردات من سيارات ركوب بنسبة 92.9%.

واجمالا سجلت قيمة الواردات تراجعا بنسبة 25.3٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.