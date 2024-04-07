سفارة روسيا بواشنطن: يجب حظر نشر الأسلحة من أى نوع فى الفضاء الخارجى

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قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن واشنطن وحلفائها "يعيقون تطوير اتفاق من شأنه أن يمنع المواجهة المسلحة في الفضاء الخارجي".



وأضافت السفارة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" السبت - أن "واشنطن، بدعم من حلفائها، هي التي تمنع منذ سنوات تطوير وثيقة دولية شاملة وملزمة قانوناً، في حين أن روسيا والصين تقودان منذ سنوات عديدة الجهود العالمية لإعداد تدابير شاملة تهدف إلى منع الهجمات الخارجية".



وأوضحت السفارة في بيانها أنه "يجب ألا يكون الفضاء الخارجي ساحة للمواجهة المسلحة ويجب حظر نشر الأسلحة من أي نوع في الفضاء الخارجي". وقالت "تاس" إن البيان صدر رداً على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء جون بلامب، الذي وصف المعاهدة الروسية الصينية المقترحة بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، واستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية باعتبارها ليست أكثر من خدعة سياسية.