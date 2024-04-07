زيلينسكي يدعو إلى استعداد بلاده لعرقلة الهجوم الروسي المضاد

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دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن تعد بلاده احتياطيًا لعرقلة الهجوم الروسي المضاد.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أنه "لتعطيل الهجوم المضاد للروس، نحتاج إلى أفراد يجب تدريبهم، ويجب أن تكون الألوية التي تأتي لتحل محل تلك الموجودة الآن مستعدة".



وأوضح الرئيس الأوكراني "يجب إعداد عدد كبير من الاحتياط، ليس فقط الشباب والفتيان ولكن أيضًا من الأشخاص الذين لديهم خبرة قتالية. أولئك الذين خضعوا للتدريب القتالي". وفي الوقت نفسه، أشار زيلينسكي إلى أن الجيش الأوكراني لديه ألوية قوية ومحترفة تحتاج إلى تناوبات أطول، ولكن لكي يحدث ذلك، هناك حاجة إلى احتياطي قوي بنفس القدر.

وحسب زيلينسكي "يمتلك الجيش الأوكراني قبضة قوية وألوية قوية وشجاعة ومحترفة تتمتع بخبرة قتالية. وهم بحاجة إلى منحهم مزيداً من الوقت للراحة، ويحتاجون إلى دورات أطول. ونحن أيضاً بحاجة إلى احتياطي قوي بنفس القدر".



وشدد الرئيس الأوكراني على أنه "لا يكفي كبح جماح الروس، ولكن من المرغوب فيه وضع شروط عسكرية دفاعية مسبقة وضربات انتقامية على الأراضي التي يتركز فيها الجيش الروسي"، مشيراً إلى أن أوكرانيا نقلت جميع المعلومات إلى الشركاء حول ما تحتاج إليه ليس فقط لردع الهجوم الروسي المضاد، بل أيضاً لعرقلته.