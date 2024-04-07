خيط الجريمة.. "سهرة مزاج" تكشف تفاصيل مقتل بائع متجول في الشرابية

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

قاد الأهالى بمنطقة الشرابية في القاهرة، جهات التحقيق والأجهزة الأمنية، لكشف عاطل قتل بائع متجول بعد "سهرة مزاج" في منزل المجنى عليه.

بداية الواقعة بانبعاث رائحة كريهة من منزل البائع المتجول، حيث توجة الجيران نحو شقته وظلا يتركا الباب لكن دون جدوي فقررا كسر الباب ، بمجرد دخولهم وجدا المجنى عليه ساقط على الأرض وبجانب جثته بقع دم مجمدة وجثته في حالة تعفن، فأخطرا الأجهزة الأمنية وجهات التي حضرت في الحال وتحفظت على الجثة وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.

استدعت جهات التحقيق جيران المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة، وأفادوا بأن لديه صديق عاطل دائما ما يتردد عليه، على الفور أمرت جهات التحقيق بسرعة ظبطه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فـــى إرتكاب الواقعــة، وبالضغط عليه اعترف بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته.



