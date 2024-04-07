حفل إفطار جماعى للفلسطينيين والسودانيين فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات حفل إفطار جماعي في فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة، لحوالي 400 من الأشقاء الفلسطينيين والسودانين، بمشاركة أكثر من 100 متطوع من الشباب والفتيات، وبإشراف فرع الهلال الأحمر في الأقصر، للتأكيد على أواصر المحبة وحسن استقبال ضيوف مصر في الشهر الكريم.

ومن جانبه يقول الدكتور مصطفى حرز الله القائم على حفل الإفطار الجماعى، إنهم قرروا أن ينظموا حفل الافطار الجماعي لضيوف مصر من الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين بمقر فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة، وذلك لعدد 400 ضيف من المقيمين بالمحافظة، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع لخدمة الأشقاء، حيث إنه لم يكن إفطار بالمعنى النمطي بل كان يوم ترفيهي لأطفال الأشقاء، عبر الضحكات التي خرجت من قلوبهم والتي أعادت لهم بريق الحياة بعد شهور عديدة من الحزن والفقد والحرمان من الوطن.

ويضيف الدكتور مصطفى حرز الله، لـ"اليوم السابع"، أن شباب الأقصر من المتطوعين تكاتفوا لتنظيم حفل إفطار جماعى للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين المتواجدين بمدينة طيبة لتلقي العلاج في مستشفى السرطان وأسرهم، للتأكيد على أن مصر أم الدنيا ودائماً ما تكون حاضنة للجميع من أبناء الشعب المصرى فمصر أصل العروبة وتستضيف كافة الأشقاء في قلب مصر بكل ترحاب ومحبة.

وفى نفس السياق شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم، طلاب كلية العلوم، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الكلية، حيث أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته أبنائه الطلاب حفل الإفطار ووجوده بينهم، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة الطلاب مثل هذه المناسبات التي تعزز من قيم التواصل البناء بين الطلاب والأساتذة، ويكون لها مردود إيجابي على شخصية الطالب؛ لما يسهم ذلك في إتاحة مناخ ملائم للدراسة.

وعلى هامش حفل الإفطار، أجرى الدكتور حمدي حسين حوارًا مفتوحًا مع الطلبة والطالبات؛ للتعرف على استفساراتهم والرد عليها، ومعرفة اقتراحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية.



إفطار جماعى للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين المقيمين في الأقصر



افطار للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين المقيمين في الأقصر



توزيع كساء للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين المقيمين في الأقصر



حفل إفطار جماعى للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين المقيمين في الأقصر