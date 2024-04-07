اليوم السابع
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الأحد، 07 أبريل 2024 03:29 ص
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حدث فى 28 رمضان.. الرسول يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين

الأحد، 07 أبريل 2024 03:00 ص
حدث فى 28 رمضان.. الرسول يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين حدث فى رمضان
كتب ـ لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.

1. 4 هـ - الرسول محمد يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التى لقبت بأم المساكين.

2. 9 هـ - قدوم وفد من ثقيف إلى الرسول محمد حيث أعلنوا إسلامهم وولائهم للمسلمين فى المدينة المنورة.

3. 92 هـ - نشوب معركة شذونة أو وادى لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين بقيادة لذريق، وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى أيبيريا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.

4. 386 هـ - مبايعة الحاكم بأمر الله الفاطمى بالخلافة بعد موت أبيه العزيز بالله.


 







حدث فى 28 رمضان

حدث فى رمضان

28 رمضان

احداث وقعت في رمضان




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