اليوم السابع
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تكليف الدكتورة وفاء الحصري بالعمل وكيلاً لشئون البيئة بطب أسنان القناة

الأحد، 07 أبريل 2024 02:42 م
تكليف الدكتورة وفاء الحصري بالعمل وكيلاً لشئون البيئة بطب أسنان القناة الدكتور ناصر مندور ووفاء حسنين حسن الحصري
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة وفاء حسنين حسن الحصري الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان، وذلك لتسليمها قرار تكليفها بالعمل وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جراحة الفم والأسنان.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، وقام الدكتور ناصر مندور بتسليمها القرار، متمنياً لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

وأشار إلى أن كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس تُعد من أكثر الكليات تميزاً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل مستشفى متميز، يضم أكثر من 330 كرسي أسنان، بالإضافة إلى غرفة العمليات المجهزة على أعلى مستوى.
 







الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

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كلية طب الأسنان




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