تفاصيل اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين فى الغربية

كتب سليم على

أدلى شاب وفتاة أمام جهات التحقيق في الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بإنشاء كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين يدران كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين ضبط بحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة).

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة النصب على المواطنين.



