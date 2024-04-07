تعليم الغربية: توزيع 12 ألف شجرة فواكه على المدارس لزراعتها

الغربية مصطفى عادل

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن استلام المديرية 12 ألف شجرة من أشجار الزيتون والبرتقال، والرمان، والجوافة، والليمون، والمانجو، والخوخ، واليوسفي، ليتم زراعتها داخل حدائق المدارس بالغربية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضاف أن هذه الأشجار تم توريدها بالتنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، ويتم التنفيذ بجميع مدارس الغربية تحت إشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، و أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، و أيمن عبد الرؤف الغزالي، موجه عام التربية الزراعية بالمديرية، و خالد بدوي علي الدين، مدير إدارة التعليم الزراعي بالمديرية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة عدم استلام أي أشجار من الوحدات المحلية للمدارس، والاكتفاء بحصة الأشجار التي تم تسليمها من مدرستي ناصر الثانوية الزراعية، وطنطا الثانوية الزراعية، كما وجه بضرورة إضافة هذه الأشجار كعهدة وفق التعليمات المخزنية في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة مراعاة توفير مساحات بينية بين الأشجار عند زراعتها، بحيث لا يتعارض ذلك مع سلامة الأسوار أو المباني، أو التوسع المستقبلي.

وأشار وكيل الوزارة أن هناك العديد من الأهداف وراء المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وهي الهدف العلمي، ويتمثل في الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والهدف الاقتصادي؛ مكافحة فقر الغذاء، والهدف الاستراتيجي، والحفاظ علي رقعة المياه ، وزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول علي أكسجين نقي، بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية من مبادرة التشجير، حيث أن هناك عوائد اجتماعية تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين نوعية الهواء.



االأشجار مع طلاب مدرسة بال غربية