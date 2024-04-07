تسليم 17 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرية اللبشة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

سلم الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، 17 رأس ماشية حلوب بالمواليد بقرية اللبشة التابعة لإدارة الحسينية البيطرية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من المطلقات و محدودى الدخل وذوى الهمم، دون تحملهم أى أعباء مادية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى وجمعية الأورمان بقيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان بمصر، وممثلها بمحافظة الشرقية المستشار سيد الشوربجى مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن أطباء إدارة الحسينية البيطرية قاموا بتحصين رؤوس الماشية التي تم تسليمها بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتأمين على رؤوس الماشية المسلمة.

وأفاد المستشار سيد الشوربجى مدير عام الأورمان بالشرقية أنه يتم إختيار الحالات المستحقة وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة ، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات وهم مايطلق عليهم الأسر الأولى بالرعاية من مطلقات ومحدودى دخل ومعاقين بهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال التنسيق بين الأورمان مع مديرية الطب البيطرى.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تُولى إهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية و محدودى الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر و الدائم مع مؤسسات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية النشِطة لتقديم أفضل الخدمات لهم و العمل على تحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

