تجهيز 335 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن تجهيز 335 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومراكز المحافظة، مقدماً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 335 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

وجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تقرر عقد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فوراً مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة، مضيفاً انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

في سياق متصل، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه تم تجهيز 335 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر والأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، لافتاً إلي إعتماد محافظ كفرالشيخ، 335 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك خلال هذا العام 2024م / 1445هـ .