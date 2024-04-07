بوتين يمنح رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو لقب بطل العمل

أ.ش.أ

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسة مجلس الاتحاد "الغرفة العليا للبرلمان" فالنتينا ماتفيينكو لقب بطل العمل نظير عملها المتميز في خدمة الدولة والشعب الروسي.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور على الموقع الإلكتروني للكرملين اليوم الأحد، نظير خدمات العمل الخاصة للدولة والشعب، قررنا منح لقب بطل العمل في الاتحاد الروسي إلى فالنتينا إيفانوفنا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي.

هذا، وحصلت ماتفيينكو (من مواليد 7 أبريل 1949) على عدة أوسمة من الدولة الروسية، وهي سياسية وديبلوماسية روسية تعمل عضوا في مجلس الاتحاد عن سانت بطرسبورج ورئيسة مجلس الاتحاد منذ عام 2011، وكانت سابقًا حاكمة سانت بطرسبورج من عام 2003 وحتى 2011.