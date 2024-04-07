بوتين يكلف وزير الداخلية باتخاذ اللازم للحفاظ على النظام بمناطق الفيضانات

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كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وحماية ممتلكات المواطنين في مناطق الفيضانات في مدينة "أورسك" بمقاطعة أورينبورج.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دمتري بيسكوف - في بيان للصحفيين، اليوم /الأحد/ - إن "الرئيس الروسي أكد على ضرورة التقييم والتنبؤ بالفيضانات في الوقت المناسب، خاصة مع احتمال حدوثها في مقاطعتي كورجان وتيومين"، مشيرا إلى أن بوتين بحث مع وزير الطوارئ وضع الفيضانات في مقاطعة أورينبورج والفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورجان وتيومين.



ومن جهته، وصف وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين، الوضع في مدينة "أورسك" بالأورال الروسي بأنه "حرج".



وقال كورينكوف "لقد تطور الوضع بشكل حرج في مدينة "أورسك" بالمقاطعة، حيث دُمرت الهياكل الواقية على نهر الأورال.. ونتيجة لذلك، غمرت المياه 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض"، معلنا أن ما حدث هو حالة طوارئ على مستوى الاتحاد الروسي في مقاطعة أورينبورج.