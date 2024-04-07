برنامج الأغذية العالمي: جمعنا طعاما يكفي لـ1.1 مليون شخص لمدة 3 شهور بغزة

أ ش أ

قالت المديرة التنفيذية لـ"برنامج الأغذية العالمي"، سيندي ماكين، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد جمعت طعاما يكفي لـ 1.1 مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر داخل قطاع غزة.



وأضافت سيندي ماكين - في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أنهم لا يحتاجون شئ سوى الدخول إلى غزة ولهذا السبب فإن المعابر المؤدية إلى القطاع مهمة وهناك حاجة إلى فتح المزيد من المعابر.. موضحة "نحن كعاملين في المجال الإنساني يجب أن نكون قادرين على الالتزام بمبادئنا الإنسانية وتوصيل المساعدات بهذه الطريقة".



وأكدت أن الأمر أكبر بكثير من مجرد إدخال الطعام، فالأمر يتعلق بنوع الطعام الذي نقدمه مع التأكد من أننا نستطيع إدخال أطعمة للبالغين، لكن الأهم من ذلك، تلك الأطعمة المخصصة للأطفال الصغار الذين بالفعل في حاجة ماسة إلى العناصر الغذائية في الوقت الحالي.