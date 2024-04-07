انطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة

الدقهلية شريف الديب

انطلقت اليوم أعمال الحملة المكبرة، للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بمشاركة 15وحدة محلية، ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات، وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، موضحا أنه تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة خلال اليوم الاول للحملة.

وأضاف "مختار"، أن الحملة تستهدف رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العمالة.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ،ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطريه والمنزله والجماليه و ميت سلسيل، ومنيه النصر ودكرنس ومحله دمنه و المنصوره واحياء شرق وغرب المنصورة واجا و السنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه حيث باشرت الحملة اعمالها باستخدام 35 معده نظافه ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية، وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي والحشائش وري الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.



أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بجمصة



إعمال للنظافة ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة



انطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة بمدينة جمصة



أعمال الحملة المكبرة للنظافة بمدينة جمصة



أعمال النظافة بجمصة



إنطلاق أعمال الحملة المكبرة للنظافة بمدينة جمصة