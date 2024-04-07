المدارس تستكمل اليوم وغدا تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس

كتب محمود طه حسين

تستكمل المدارس اليوم الأحد وغدا الإثنين تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحانات شهر مارس، حيث من المقرر أن تنتهى امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الإثنين 8 أبريل الجارى، قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل.

وأكدت المديريات التعليمية انتهاء تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الاثنين 8 أبريل، موضحة أنه يتم تصحيح الامتحان ومنح الطلاب الدرجة لإضافتها إلى درجة امتحان نهاية العام الذى يعقد فى مايو المقبل.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.