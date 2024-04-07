الكل بيلحق يسافر قبل الإجازة.. شاهد حركة سير السيارات عند بوابة الصعيد

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من بوابة القاهرة بالطريق الصحراوي الغربى، لمتابعة حركة سير السيارات قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ويشهد الطريق الصحراوي الغربى سيولة مرورية فى حركة سير السيارات فى الاتجاهين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وشملت المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق القاهرة ـ الصعيد الصحراوى الغربى الممتدة بطوال 230 كم من القاهرة حتى المنيا، شاملة تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات بكل اتجاه بعرض 12 مترا للسيارات الملاكى والمركبات، بجانب إنشاء طريق للشاحنات أسفلتى مكون من 3 حارات بعرض 11 مترا فى القادم من القاهرة إلى أسيوط وطريق خرسانى يضم حارتين بعرض 9 أمتار فى الاتجاه المتوجه إلى القاهرة.