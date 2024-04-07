القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إيفاد رئيس الموساد للقاهرة

إبراهيم حسان

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بقرار مجلس الحرب الإسرائيلي، في ختام اجتماعه، بإيفاد رئيس الموساد إلى القاهرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوفد الإسرائيلي حصل على الضوء الأخضر لحضور محادثات القاهرة بشأن الهدنة والإفراج عن المحتجزين بغزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.