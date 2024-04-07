اليوم السابع
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"الصرف الصحى" بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول أمطار

الأحد، 07 أبريل 2024 05:16 م
"الصرف الصحى" بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول أمطار أمطار الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من مساء اليوم الأحد استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية باكر الإثنين .

وتم رفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة،.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وشدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن







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