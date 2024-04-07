السلطات الجزائرية تستدعي سفير نيامي على خلفية ترحيل مواطني النيجر

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استدعت السلطات الجزائرية سفير النيجر أمينو مالام مانزو، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية على خلفية ملف "ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر".



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن مديرة الشؤون الإفريقية بالوزارة، سلمى مليكة حدادي، استقبلت سفير النيجر، مشيرا إلى أن اللقاء تناول بصفة أساسية التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المُقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة.



وأضاف البيان أنه تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مُخصص لهذه المسألة، كما تم لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المُفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية.



وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد مجددا لسفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذلك بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.



كانت حكومة النظام العسكري النيجري قد استدعت، الأربعاء الماضي، السفير الجزائري "للاحتجاج" على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب إفريقيا من الجزائر إلى النيجر.