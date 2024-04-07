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السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية للعيد.. تفاصيل

الأحد، 07 أبريل 2024 10:06 ص
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية للعيد.. تفاصيل قطارات -أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة السكة الحديد عددا من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، ويستمر تشغيلها حتى 20 أبريل.

وينشر "اليوم السابع" مواعيد القطارات الإضافية .

6 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10.

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05.

7 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10.

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40.

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55.

 

من ليلة 6-7 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45.

8 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05.

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10.

 

12 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35.

13 أبريل

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50.

 

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