الرعاية الصحية بالإسماعيلية: رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الإسماعيلية_ السيد فلاح

أعلن الدكتور محمد سامى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية استعدادًا خلال إجازة عيد المبارك، وذلك بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وقال الدكتور محمد سامي، إنه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد ، لإستقبال أى حالات مرضية.

وأكد وكيل مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور محمد سامي، إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.