الدفاع الروسية: تدمير مستودع زوارق مسيرة وقاذفتين لنظام صواريخ أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع زوارق مسيرة نقلتها دول من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا.



وقالت الدفاع الروسية - في بيان، اليوم /الأحد/ - "لقد دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية مستودعا لقوارب مسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" ورادار كشف وتتبع الأهداف الجوية".

وأضافت: أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 293 طائرة أوكرانية مسيرة و4 صواريخ "هايمارس" و"أوراجان" خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مشيرة إلى القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة في الساعات الأخيرة.



وتابع البيان: "تصدينا في اتجاه "كوبيانسك" لهجومين من قبل مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، منوها بأنه في اتجاه "دونيتسك" تم التصدي لتسع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية الأوكرانية، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 370 عسكريا.



وفي اتجاه "أفدييفكا"، أوضح البيان أن القوات الروسية حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وتم صد 11 هجوما مضادا للمجموعات المهاجمة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 375 عسكريا.. كما أشارت إلى تحسين الوضع التكتيكي للقوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، حيث جرى التصدي لهجوم مضاد شنته مجموعة هجومية أوكرانية وتكبيد القوات الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريا، لافتة إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون بلغت أكثر من 25 عسكريا.



وبدوره، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الموالي لموسكو دينيس بوشيلين إصابة 11 مدنيا، بينهم طفلان، جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف دونيتسك.

وقال بوشيلين، في بيان، "لقد قصفت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة بودينوفسكي في دونيتسك هذا ليل السبت، واستهدفت بشكل مباشر مجمع سكني"، مشيرا إلى تعرض 7 مدنيين لإصابات بينهم طفلان وإصابة 4 آخرين في مناطق أخرى من دونيتسك.



ومن جهتها، أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية استهدفت ليل السبت مدينة جورلوفكا بالجمهورية بثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتقع مدينة جورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات معنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وتعتبر واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك.