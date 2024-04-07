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الخط الثالث للمترو يمد ساعات التشغيل اليوم ساعة.. تفاصيل

الأحد، 07 أبريل 2024 09:57 ص
الخط الثالث للمترو يمد ساعات التشغيل اليوم ساعة.. تفاصيل الخط الأخضر الثالث
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعد الخط الثالث للمترو ترتيبات خاصة بمناسبة مباراة كرة القدم لفريق الزمالك مساء اليوم، حيث أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط، مساء اليوم الأحد، ساعة زيادة بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحاً.

وآخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحاً.

وآخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحاً

بالإضافة إلى تشغيل قطار كل 5 دقائق.

وأكدت الشركة أنها أعدت استعدادات خاصة بمحطة مترو الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبال جمهور نادى الزمالك، بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

 







الخط الثالث للمترو

مواعيد عمل المترو

المترو

مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

استاد القاهرة الدولي



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