الحرس الوطنى التونسى: ضبط عنصر تكفيرى فى أريانة

أ ش أ

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، أن وحداته تمكنت من ضبط عنصر تكفيري في ولاية أريانة.



وأوضح الحرس الوطني - في بيان - أن الوحدات ضبطت العنصر التكفيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر بحقه أحكام بالسجن لمدة عامين، مؤكدا أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.



ومن ناحية أخري، أعلن الحرس الوطني اليوم إحباط 55 عملية اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 1867 مهاجرا غير شرعي في إقليم صفاقس، مشيرا إلى أن من بين المهاجرين غير الشرعيين 1829 من جنسيات إفريقية والبقية تونسيين، كمل تم أيضا انتشال 13 جثة.



كما تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي من ضبط 14 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في صفاقس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.