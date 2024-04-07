التصريح بدفن سائق توفى عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بساقلته سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق يبلغ من العمر 22 سنة مصرعه عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى، وذلك على إثر قيامه بشرب المياه من كولدير مياه بالطريق العام تم نقل الجثة لمستشفى ساقلته المركزى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة سائق صعقه التيار الكهربائى أثناء الشرب من كولدير مياه بالشارع وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته وصول المدعو حمدي ش ح ا 22 سنة سائق إلى مستشفي ساقلته المركزي " جثه هامدة إدعاء صعق كهربائي ومقيم بمركز ساقلته ".

وبسؤال خال المتوفي المدعو أحمد م ا ح 48 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أنه أثناء قيام نجل شقيقته المتوفي بشرب المياه من كولدير مياه بالطريق بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمه عصبية " صعق كهربائي ".

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة الجنائية.