اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أبريل 2024 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ بمطار القاهرة

الأحد، 07 أبريل 2024 07:51 م
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ بمطار القاهرة جانب من الجولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف منذ توليه مهام منصبه، تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحف الآثار بصالتي 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته وأحوال العاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوي العمل بكافة قطاعات المجلس المختلفة.

4fe73433-1278-4a1b-b42d-d327dce8cdab

وخلال الجولة حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقاء جميع العاملين بالإدارة المركزية للمنافذ، والأثريين بالمتحفين والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، مؤكدا على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لهم حيث إن الاهتمام بالعنصر البشري بالمجلس  الأعلى للآثار ورفع كفاءته والارتقاء بمهاراته يعد أحد أهم أولوياته ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبونه لحماية التراث الإنساني والحفاظ عليه.

2e40353b-a45e-45c3-9224-f50aee37de1e

 







وزراة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

الاثار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة