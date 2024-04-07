اليوم السابع
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الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 4 مايو

الأحد، 07 أبريل 2024 05:00 ص
الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 4 مايو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يحتفل آلاف الأقباط بعيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس مساء يوم 4 مايو المقبل. 

ويبدأ الحفل بالترانيم ودخول موكب قداسة البابا تواضروس الثانى بابًا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية ومعه الشمامسة يتقدمهم المعلم إبراهيم عياد وعدد من الأساقفة للمجمع المقدس.

ويشارك فى احتفالات الكنيسة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وقادة الفكر ووسائل الإعلام المختلفة.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

احتفالات عيد القيامه




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