افتتاح المعرض الخيري للملابس للعاملين في جامعة المنصورة

الدقهلية - محمدالحبشي

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المعرض الخيري للملابس والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

حضر الإفتتاح الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتورة سحر توفيق عميد كلية التربية طفولة.

وأوضح الدكتور شريف خاطر، أن تنظيم المعرض يأتى في إطار خطة الجامعة للرعاية الإجتماعية للعاملين بالخدمات المعاونة وعمال اليومية الغير قادرين، من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي ودعم ورعاية الغير قادرين من منسوبيها

و أشار الدكتور محمد عبد العظيم أن المعرض الخيري يحتوى على أكثر من 1000 قطعة ملابس، و يضم العديد من معروضات الملابس الحريمي و الرجالي و الأطفال لمختلف الأعمار و متاحة للفئات المستهدفة من خلال كوبونات، و يتم بموجبها استلام الملابس من المعرض



افتتاح المعرض الخيري في جامعة المنصورة



الافتتاح



جانب من تفقد المعرض



رئيس الجامعة



رئيس جامعة المنصورة يتفقد الملابس