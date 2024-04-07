اعرف اختصاصات مكتب حماية الأشخاص ذوى الههم بمكتب النائب العام.. إنفوجراف

كتب ـ أحمد إسماعيل

عقب إسناد النائب العام المستشار محمد شوقي، اختصاصات إدارة حماية الأشخاص ذوي الههم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

يستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية اختصاصات مكتب حماية الأشخاص ذوي الههم.

الاختصاصات المتعلقة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة:

1 - تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوى الإعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكل صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

- اتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوى الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكل صوره أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء - التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية .

- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

وأنشئ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذي من خلاله يتم التعامل مع الأطفال سواء المجني عليهم أو الشهود أو المتهمين ، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.