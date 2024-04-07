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إفطار يجمع أهالى النوبة والسودان فى قرية كركر بأسوان

الأحد، 07 أبريل 2024 03:00 ص
إفطار يجمع أهالى النوبة والسودان فى قرية كركر بأسوان جانب من الإفطار الجماعى
أسوان – عبد الله صلاح

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رصدت عدسة "اليوم السابع" مشاهد للإفطار الجماعى بقرى كركر النوبية بأسوان والذى يتم تنظيمه أسبوعياً ويجمع أهل النوبة مع الأشقاء السودانيين.

يبدأ المشهد من قرى كركر والتى تبعد نحو 20 كيلو متر جنوب مدينة أسوان والواقعة على الطريق الدولى "أسوان – أبوسمبل" وهذه القرى كانت هى المحطة الأولى للنازحين الفارين من الحرب السودانية قبل عام تقريباً، لذا تواجد فيها عدد كبير من الأشقاء السودانيين، وحرص المصريون على استضافته وفتح المنازل لهم وإكرامهم.

ومنذ اللحظات الأولى للنزوح من الحرب السودانية، فتح أبناء كركر بيوتهم لأهاليهم من السودان، واستقبلوا أشقاءهم ورحبوا بهم وأكرموهم، كما أن كركر بها الموقف الدولى للأتوبيسات الدولية التى كانت تسافر السودان وتنقل المواطنين، لذا فإن القرية كان لها النصيب الأكبر فى استقبال الأشقاء، خاصة أن كثير منهم فضل الإقامة فى كركر دون السفر للمحافظات والمدن الأخرى داخل مصر.

استقبال-أهل-السودان
استقبال-أهل-السودان

 

التمر-والعصائر
التمر-والعصائر

 

العصائر
العصائر

 

أهل-النوبة-(1)
أهل-النوبة-(1)

 

أهل-النوبة-(2)
أهل-النوبة-(2)

 

أهل-النوبة-(3)
أهل-النوبة-(3)

 

أهل-النوبة-(4)
أهل-النوبة-(4)

 

أهل-النوبة-(5)
أهل-النوبة-(5)

 

جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(1)
جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(1)

 

جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(2)
جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(2)

 

جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(3)
جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(3)

 

جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(4)
جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(4)

 

جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(5)
جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(5)

 

جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(6)
جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(6)

 

صينية-الطعام
صينية-الطعام

 

فرش-الحصر
فرش-الحصر

 

قيادات-النوبة-وأهل-السودان
قيادات-النوبة-وأهل-السودان

 

مسجد-كركر
مسجد-كركر

 







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