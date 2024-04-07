إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوى في أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

فور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.