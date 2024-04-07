اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

الأحد، 07 أبريل 2024 09:34 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوى في أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

فور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

 







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