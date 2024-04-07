إصابة سائق بطلق نارى على يد عامل بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب سائق يبلغ من العمر 32 سنة بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وتم نقله للمستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج اللازم وذلك عقب قيام عامل بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من عرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة سائق بطلق نارى على يد عامل وتم نقل المصاب للمستشفى وتم ضبط المتهم والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول المدعو محمود ا م س 32 سنة سائق إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر "ومقيم بمركز أخميم،

وبسؤال المصاب اتهم المدعو مؤمن ا م ع سنة 50 عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب أولوية المرور بالطريق - تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.