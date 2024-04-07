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إسلام عفيفى رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم والسعيد لتحرير جريدة الأخبار

الأحد، 07 أبريل 2024 01:43 م
إسلام عفيفى رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم والسعيد لتحرير جريدة الأخبار إسلام عفيفى رئيسا لمجلس الإدارة
كتب محمد السيد الشاذلى

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أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث قررت تعيين إسلام عفيفى رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأسامة السعيد رئيسا لتحرير جريدة الأخبار.

وجاءت التغييرات الصحفية فى مؤسسة أخبار اليوم على النحو التالى:

إسلام عفيفى رئيسا لمجلس الإدارة


أسامة السعيد رئيسا لتحرير جريدة الأخبار


محمود بسيونى رئيسا لتحرير جريدة أخبار اليوم


محمد عدوى رئيسا لتحرير اخبار النجوم


مصطفى عبد المقصود رئيسا لتحرير بوابة أخبار اليوم


خالد النجار رئيسا لتحرير مجلة أخبار السيارات


عصام السباعى رئيسا لتحرير مجلة آخر ساعة


إيهاب إمبابى رئيسا لتحرير جريدة أخبار الحوادث


هويدا حافظ رئيسا لتحرير مجلة فارس

ياسر عبد الحافظ رئيسا لتحرير كتاب اليوم وجريدة أخبار الأدب


أسامة أبو زيد رئيسا لتحرير أخبار الرياضة


أحمد عطية صالح رئيسا لتحرير اللواء الإسلامى


أحمد المراغى رئيسا لتحرير جريدة الأخبار برايل

 







الهيئة الوطنية للصحافة

المؤسسات الصحفية القومية

عبد الصادق الشوربجى

الوطنية للصحافة

التغييرات الصحفية

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