إجلاء أكثر من 4 آلاف من سكان مقاطعة أورينبورج الروسية جراء الفيضانات

أ.ش.أ

أعلنت سلطات مقاطعة أورينبورج في جبال الأورال الروسية، إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص، بينهم 885 طفلاً، من مناطق الفيضانات بالمقاطعة.

وذكر بيان لمكتب حاكم المقاطعة، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء نوفوستي، أنه تم إجلاء 4064 شخصا، من بينهم 885 طفلًا، وجرى إغلاق 47 جسرا في 31 بلدية بالمقاطعة.

وأضاف البيان لقد انقطعت إمدادات الطاقة عن 8816 مبنى سكنيا، ويعمل حاليا 41 فريق طوارئ في عمليات الإجلاء.

وكان وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف قد وصول إلى مدينة أورسك في مقاطعة أورينبورج المجاورة لجمهورية كازاخستان صباح.

وأعلن الوزير الروسي، توافر الإمكانيات والوسائل الكافية لمواجهة تداعيات الفيضانات واسعة النطاق في مدينة أورسك، مشيرا إلى أنه سيجري تقييم الوضع وإحضار كل ما يلزم لمواجهة تداعيات الفيضانات.

يذكر أن حاكم أورسك أعلن، أمس السبت، حدوث انهيار في السد، الذي كان يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال.